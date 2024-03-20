هذه إمتيازات التقاعد لهذه الفئة

نشر الصندوق الوطني للتقاعد اليوم منشور عبر حسابه على الفيسبوك بخصوص التقاعد للجالية الجزائرية.

وأوضح المنشور الذي أرفقه صندوق التقاعد بفيديو توضيحيي حول إمتيازات التي يتيحها الإنتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وأضاف المنشور أن هذا الإجراء يسمح للأشخاص المعنيين بالحصول على الحقوق في معاش التقاعد في الجزائر. وكذا الاستفادة من التغطية الاجتماعية والأداءات العينية للتأمين عن المرض، وذلك مقابل دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن المرض كما ينص عليه التشريع الوطني.

وللمزيد من التوضيحات وتفاصيل أكثر حول هذا الإجراء وكيفية الإنخراط والعديد من الإمتيازات التي يمنحها شاهد الفيديو.