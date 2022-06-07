قناة النهار هذه إنطباعات التلاميذ حول أسئلة مادة الرياضيات لإمتحان “البيام” بقلم قناة النهار نشر في 07 جوان 2022 - 12:10 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 101 0 هذه إنطباعات التلاميذ حول أسئلة مادة الرياضيات لإمتحان “البيام” رابط دائم : https://nhar.tv/VTmlV اقرأ أيضا بلماضي غاضب من الصحفي معمر جبور ويرفض الحديث معه.. شاهد السبب!! قناة النهار 30 ماي الشيخ النوي: بلادنا جنّة بصح العوج تاع البشر خسرت كلش.. طريق أدكار عامين وهي مخروبة قناة النهار 17 ماي فلسطين: وقفة للعلماء بغزة نصرة للمسجد الأقصى و مدينة القدس قناة النهار 24 ماي الشيخ النوي: نزاعات وحروب جديدة تدخل المعادلة لأجل الماء.. الأمن المائي للجزائر فوق كل إعتبار قناة النهار 31 ماي بالفيديو.. استقبال فخم للرئيس تبون من قبل نظيره الإيطالي الوطني 26 ماي غليزان: أولياء يرافقون أبنائهم لمراكز الإمتحان لدعمهم وتحفيزهم قناة النهار 06 جوان فوزي درار : نسبة خطورة جدري القردة ضئيلة لكن علينا أن نكون حذرين قناة النهار 31 ماي روبورتاج : الحراقة..بين الحلم و الإنتحار قناة النهار 25 ماي طبيبكم: التلقيح عند الأطفال حديثي الولادة قناة النهار 21 ماي بلماضي: المنتخب ماشي هدية وزدادكة وحماش راهم في منافسة مع بن عيادة وبن سبعيني قناة النهار 04 جوان