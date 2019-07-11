هذه احتمالات الرعشة التي تعاني منها المستشارة الألمانية

أرجعت المديرة الطبية الدكتورة سارة بروار، سبب حالة الرعشة، التي أصابت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل للمرة الثالثة خلال مراسيم رسمية لبعض الأسباب الطبية.

وقال الدكتورة سارة بروار حسما نشرته وكالة “سبوتنيك آرابيك” ، إن حالة الارتعاش ربما تكون ناتجة عن نشاط في الغدة الدرقیة، مبینة أن ھذه الحالة تصیب النساء أكثر 10 مرات من الرجال.

وأوضحت بروار، أنّ الارتعاش قد ينتج كذلك كأحد الأعراض الجانبیة لبعض الأدوية،حیث يوجد 17 عقاراً طبیاً بینھا مضادات حیوية ومضادات اكتئاب.

إضافة إلى الكافیین والكحول والنیكوتین قد تسبب ھذه الرعشة.

و ترى المتحدثة ، انخفاض مستوى السكر في الـدم، قد يتسبب في ارتجافة لا يمكن التحكم فیھا، حیث تعد واحدة من المضاعفات التي تظھر بین مرضى السكري.

كما يمكن أن تكون ناتجة عن حمى أو خوف أو إجھاد أو نتیجة حالة الرعاش المجھول.