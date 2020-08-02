هذه اسماء المعنين بعملية الإجلاء من تركيا الخميس المقبل

نشرت السفارة الجزائرية بأنقرة قائمة المواطنين المعنين بعملية الاجلاء باريخ الخميس 6 أوت الجاري.

ونشرت السفارة على صفحتها الرمية في فايسبوك: بالإشارة إلى بيانها المؤرخ في 01 أوت الجاري، تعلم سفارة الجزائر بأنقرة بأن المواطنين العالقين المعنيين بإجلاء يوم الخميس 06 أوت 2020 هم المذكورة أسماؤهم في القائمة التالية.

وقد أعدت السفارة القائمة الإضافية الإحتياطية المرفقة وذلك في حالة غياب غير معلن مسبقا لأي فرد من القائمة الأصلية الخاصة برحلة إجلاء يوم الخميس.

هذا وستنشر السفارة في وقت لاحق قائمة المعنيين برحلة يوم الأحد 09 أوت 2020 بالإضافة إلى مواعيد الرحلات الثلاث حال ورودها إلينا رسميا من السلطات المعنية.

وتغدو السفارة ممتنة للجميع نظير تظافر الجهود من أجل إنجاح هذه العملية في أحسن الظروف.