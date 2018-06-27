هذه اعترافات شقيق “البوشي”.. وقصة شكارة الملايير!

النهار تنشر مضامين اعترافات شقيق المتهم الرئيسي في قضية 7 قناطير من الكوكايين

«أملك فيلا بعين النعجة و3F بباب الزوار وكل أموالي من عائدات محلات اللحوم وغرف التبريد»

«ما يربطني بكمال سجل تجاري وأنا بريء من قضية الكوكايين»

«أنا شريك شقيقي في شركة الترقية العقارية وكمال هو من كان مكلّفا بالتعاملات التجارية»

أنكر شقيق «كمال البوشي» المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين المحجوزة بميناء وهران، وشريكه، أي علاقة له بقضية تهريب الكوكايين أو المعاملات المشبوهة المتابع بها أخوه، سواء في قضية نهب العقار أو الإجراءات غير القانونية التي كان يتبعها لإبرام صفقات شركته للترقية العقارية على مستوى العاصمة وخارجها، مؤكدا بأن جل تعاملاته مع «البوشي» تكمن في تأجيره غرف تبريد لتخزين اللحوم المستوردة من البرازيل.

كشفت مصادر مطلعة على ملف حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين عن تبرّؤ شقيق «البوشي»، «م.ش»، الذي يبلغ من العمر 48 سنة، من تعاملات أخيه المشبوهة، حيث قال في تصريحاته أمام قاضي التحقيق بأن الشيء الوحيد الذي يربطه بأخيه هو السجل التجاري المشترك في مؤسسة الترقية العقارية، والتي كان مكلفا فيها بمتابعة أشغال البناء بعيدا عن تسوية الوثائق ورخص البناء وغيرها من المعاملات، خاصة أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، مما جعل «ك.ش» يهتم بالتعاملات الإدارية وعمليات البيع بنفسه.

وحسب مصدر «النهار»، فقد تم حجز مبلغ يقدر بحوالي 3.8 مليار سنتيم في بيت المتهم «م.ش» شقيق المشبته به الرئيسي في القضية، بعد توقيفه، فيما قال خلال اعترافاته لدى سماعه بأن تلك الأموال من عائدات محلات اللحوم المنتشرة بأغلب بلديات العاصمة، فضلا عن الأموال التي كان يقبضها من زبائن شقيقه في حال غيابه ممن يقصدون غرف التبريد لتسلم بضاعتهم من اللحوم المجمّدة.

ويتابع شقيق البوشي في قضية الحال بعدّة تهم ثقيلة منها جناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود، وذلك بغرض الشراء قصد البيع والتخزين والشحن والنقل عن طريق العبور ونقل واستيراد بطريقة غير مشروعة لمواد مخدرة ومؤثرات صلبة في إطار جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية.

وحسب مصادر «النهار» يتابع شقيق «كمال البوشي» أيضا بتهمة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات والعائدات ونقلها بغرض إخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، واكتساب الممتلكات وحيازتها مع العلم أنها تشكل عائدات إجرامية، حيث يتضح من خلال هذه التهم بأن المعني متابع في أغلب القضايا التي تم فتحها من قبل العدالة بخصوص تعاملات شقيقه «كمال البوشي».

وصرح المتهم بممتلكاته أمام القضاء، حيث كشف عن امتلاكه فيلا واحدة ببلدية القبة، وشقة من ثلاث غرف على مستوى بلدية باب الزوار، إلى جانب غرف تبريد بمنطقة مزافران بزرالدة، التي كانت تستغل لتخزين اللحوم التي يستوردها شقيقه من البرازيل.