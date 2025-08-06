هذه الأرباح التي حققتها الشركة الجزائرية للتأمينات “كات” خلال سنة 2024

حققت الشركة الجزائرية للتأمينات (كات) صافي أرباح بلغ 837.88 مليون دينار خلال سنة 2024. حسب محضر الحسابات الاجتماعية المعتمدة والمصادق عليها من قبل الجمعية العامة العادية للمؤسسة.

وخلال نفس الاجتماع، صادق المساهمون بالإجماع على الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2، والتي بلغت 102.16 مليار دينار.

وأظهرت الحصيلة الإجمالية للمؤسسة خلال العام ذاته أرباحا إجمالية قدرها 400 مليون دج، مع تسجيل احتياطات قانونية بـ42 مليون دج. واحتياطات اختيارية قدرت بـ 395.8مليون دج.

وعلى الصعيد التجاري، سجلت الشركة أقساطا تأمينية بـ 30.04 مليار دج خلال 2024، بزيادة قدرها 5.5 بالمائة مقارنة بسنة 2023. مدفوعة أساسا بنمو الحسابات الكبرى (المؤسسات) بنسبة 70 بالمائة.

أما فرع “الأفراد”، فقد عزز مساهمته في الإنتاج الإجمالي. مسجلا نموا بـ18 بالمائة, مع قسط إضافي قدره 335 مليون دج.

وفيما يتعلق بالتعويضات، بلغت قيمة التعويضات المسددة لفائدة المؤمن لهم 14.96 مليار دج وهي نفس القيمة تقريبا المسجلة خلال سنة 2023. حسب ذات الحصيلة.

كما أولت المؤسسة اهتماما خاصا خلال سنة 2024 لتسريع التحول الرقمي, من خلال شراكة مع الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة (ASF).بهدف التزود بحلول رقمية, توجت بإطلاق خدمة البيع الإلكتروني ضمن عرض “E-packs”. الذي يشمل مجموعة من منتجات التأمين.

يذكر أن الشركة العمومية (كات)كانت قد رفعت رأسمالها الاجتماعي سنة 2023 بـ5 مليار دج, لينتقل من 20 مليار دج. إلى 25 مليار دج.