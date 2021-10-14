هذه الأسباب العلمية لإكتئاب الخريف

يعاني، الكثير في كل سنة، بما يعرف باكتئاب الخريف، مما يجلعلهم يفقدون طاقتهم وحيوتيهم بسبب عمل الجسم على إفراز الهرمونات في أوقات محددة من كل سنة.

وتؤكد الدراسات العلمية، أن الإنسان يشعر في هذه المرحلة “الخريف” بفقدان الطاقة واضطراب المزاج الحاد. وذلك راجع إلى قلة التعرض لضوء الشمس أثناء فصلي الخريف والشتاء. مما يجعل الجسم يفرز هرمون السيروتونين بنسبة أقل.

وتشير ذات الدراسات، أنه عادة ما يبدأ إكتئاب الخريف في أعمار صغيرة. وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الاكتئاب. كما يعاني الأشخاص المصابون باكتئاب الخريف بأعراض طفيفة. ولكن يعاني البعض الآخر من أعراض إكتئاب حادة تؤثر على علاقاتهم الإجتماعية ووظائفهم.

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والجدير بالذكر أن إكتئاب الخريف يعد أقل شيوعًا في الدول مشمسة المناخ. على عكس الدول التي لا تظهر فيها أشعة الشمس إلا نادرا حسب الدراسات العلمية.

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