هذه الأسعار التي يعالج بها الجزائريون في تركيا

يلجأ الجزائريون إلى العلاج بتركيا نظرا لصعوبة العمليات الجراحية هنا بالجزائر، غير أنهم يصطدمون بالأسعار الباهضة نظرا للتقنيات الحديثة واستقدام المهارات الطبية العالية.

وقالت وهيبة مرزوق مسؤولة العلاقات مع الجزائر بمستشفى ميموريال في تصريح “للنهار ونلاين” على هامش زيارة إلى المستشفى بتركيا. أنه من غير المعقول أن نتوصل إلى تكاليف نهائية للعمليات الجراحية التي تقام هنا بمستشفى ميموريال، مشيرة إلى أن كل عملية وسعرها الخاص مع احتساب تكاليف النقل والترجمة والإقامة.

وأضافت المتحدثة، أنه على سبيل المثال لا الحصر فالعمليات التجميلية على غرار زراعة الشعر يتراوح سعرها من 800 إلى 1000 أورو. بينما زراعة الكبد تتطلب من 45 إلى 50 ألف أورو. بالإضافة كذلك إلى عمليات الجهاز العصبي والتي تبدأ من 24 ألف أورو. في حين زراعة الكلى وهي أقل تكلفة في العمليات الجراحية تتطلب حوالي 18 ألف أورو. مشيرة إلى أن سعر العمليات لا يكون موحدا ومتساويا بالنسبة للكبار والأطفال، لأنه في معظم الأحيان العمليات الجراحية التي تخص الأطفال تكون صعبة ومستعصية وهو ما يجعل سعرها مرتفع. مؤكدا أن المستشفى يعمل على تخفيض السعر ومساعدة الجزائريين قدر الإمكان.

وكشفت مرزوق في ذات السياق، أن سعر العمليات يتضمن خدمة التوصيل، الترجمة، والإقامة بالفندق. كما أنه لكل مريض حرية اختيار مكان إقامته. مضيفة أن المستشفى يعمل على مساعدة المرضى في عملية الحجز.

تخفيضات من 10 إلى 30 بالمائة على أسعار العمليات الجراحية

من جهته قال حجيم تشركلي المدير الفرعي للمرضى الدوليين بالمجمع الطبي “ميموريال”، إن المستشفى يعتمد سياسة خاصة مع المرضى الجزائريين بسب عدم استفادتهم من خدمات الضمان الإجتماعي. مؤكدا أنهم يستفيدون من تخفيضات تتراوح من 10 إلى 30 بالمائة على سعر العمليات الجراحية والعلاج حسب نوعية العلاج المقدم.

وأشار حجيم في ذات السياق، إلى أن المجمع الإستشفائي ميموريال يتعاقد مع 25 دولة عبر العالم. وفي إفريقيا خاصة على غرار ليبيا، المغرب، موريتانيا، العراق، النيجر وتونس. وهو مايسمح باستقبال حالات كثيرة للمرضى من مختلف أنحاء العالم.

عقد إتفاقيات مع العيادات الخاصة بالجزائر

وقالت مرزوق وهيبة أن مستشفيات ميموريال، أبرمت عدة إتفاقيات مع العيادات الخاصة في الجزائر. من أجل علاج المرضى الجزائريين الذين يصعب علاجهم هناك. من خلال إرسال الملف الطبي الخاص بهم من قبل أطباء أخصائيين حتى يستطيع تشخيص المريض بعد عودته إلى الجزائر ويكون له أحسن متابعة. مشيرة إلى أنه تم الإتفاق مع عيادات خاصة بالجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، وعنابة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور