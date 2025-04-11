هذه الأسعار الجديدة للعقار في الجزائر

كشفت المديرية العامة للضرائب الأسعار المرجعية الجديدة للعقار، والتي ستكون سارية المفعول خلال سنتي 2025 و2026.

ونشرت المديرية ذاتها عبر موقعها الإلكتروني قائمة الأسعار المرجعية الجديدة للعقار “بيع-إيجار”، الموجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بمعاملات عقارية للأملاك المبنية وغير المبنية.

وشملت قائمة الأسعار الحدود الدنيا والقصوى لقيمة العقار، وتم تصنيفها وفقًا لعدة معايير منها:

حسب البلديات: طبيعة الأملاك (مبانٍ فردية أو جماعية أو تجارية أو لاستخدام مهني، أو أراضٍ).

حالة العقار وخصائصه: الموقع الجغرافي (وسط المدينة أو الأحياء السكنية أو المناطق المحيطة أو المعزولة).

ولمعرفة تفاصيل أكثر اضغط على الرابط: العقار .