هذه الأسعار الجديدة للعقار في الجزائر
بقلم م .فيصل
كشفت المديرية العامة للضرائب الأسعار المرجعية الجديدة للعقار، والتي ستكون سارية المفعول خلال سنتي 2025 و2026.
ونشرت المديرية ذاتها عبر موقعها الإلكتروني قائمة الأسعار المرجعية الجديدة للعقار “بيع-إيجار”، الموجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بمعاملات عقارية للأملاك المبنية وغير المبنية.
وشملت قائمة الأسعار الحدود الدنيا والقصوى لقيمة العقار، وتم تصنيفها وفقًا لعدة معايير منها:
حسب البلديات: طبيعة الأملاك (مبانٍ فردية أو جماعية أو تجارية أو لاستخدام مهني، أو أراضٍ).
حالة العقار وخصائصه: الموقع الجغرافي (وسط المدينة أو الأحياء السكنية أو المناطق المحيطة أو المعزولة).
ولمعرفة تفاصيل أكثر اضغط على الرابط: العقار .
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