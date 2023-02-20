هذه الأطباق تمنح التاج الإفريقي للمطبخ الجزائري

تصدر المطبخ الجزائري، قائمة أحسن 100 أكلة في إفريقيا حسب ترتيب موسوعة “تايست أطلس”.

وحسب ما نشره موقع “TasteAtlas” المتخصّص في تقييم المطاعم اليوم الإثنين، دخلت 8 أطباق جزائرية ضمن المراتب الـ23 الأولى.

حيث تصدر طبق الرشتة قائمة أفضل مئة أكلة. فيما حل طاجين الزيتون في المرتبة السادسة، وتبعه مقروط اللوز في المرتبة السابعة.

فيما حلت كل من المحجوبة والشخشوخة والمخبز والقرنطيطة والشربة البيضاء في المراتب من 20 إلى 23.