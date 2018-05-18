هذه الأطعمة تجنبك الشعور بالعطش في رمضان

المجتمع
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هذه الأطعمة تجنبك الشعور بالعطش في رمضان
بقلم مصطفى.ق

من المعروف أنه في رمضان يبحث الصائمون على أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الماء.

لكي يتم تخزين السوائل في الجسم والاستفادة منه طول فترة الصيام، لهذا نقدم لكم 8 أطعمة تزود جسمك بالماء أثناء فترة الصيام.

الخيار:غني جدا بالماء والألياف ويساعد على طرد السموم ويحافظ على نضارة البشرة.

الطماطم:تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف التي تتطلب وقتا طويلا للهضم.

الخس:غني بالماء وفيتامينات (أ،ب،ج) ومهدئ للأعصاب.

البطيخ: يحتوي على الماء بنسبة 92 بالمائة ويحافظ على سلامة الأمعاء والكلى.

العنب:من الفاكهة الغنية بالماء وينصح بها الأطباء في حالة التعب والإعياء.

الموز:يحتوي على البوتاسيوم الذي يقلل الإحساس بالعطش.

التمر:يمد الجسم بالسكريات التي تخفف الشعور بالجوع والعطش.

الزبادي:يحتوي على نسبة عالية من الماء والبروتين.

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