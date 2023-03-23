هذه الأطعمة يجب الإبتعاد عنها في شهر رمضان

يعاني العديد من الأشخاص من إختيار قائمة الأطعمة المناسبة لشهر رمضان المبارك، بحيث لا تعرضهم الإختيارات الخاطئة لمخاطر السمنة أو الكسل والخمول.

وينصح الخبراء بالإبتعاد عن الأطعمة وتجنبها خلال شهر رمضان لتفادي الشعور بالكسل على غرار الحبوب المعالجة التي تستخدم في صناعة الخبز الأبيض والمعكرونة. الطعام المقلي. المشروبات الغازية. بالإضافة كذلك إلى السكريات. الأطعمة الثقيلة. الأطعمة الغنية بالتوابل.

وفي هذا الإطار قالت خبيرة التغذية يارا رضوان في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”، أن تناول كميات كبيرة من الطعام عند الإفطار تعتبر أمرا خاطئا. كما يفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين. ونبدأ وجبة الإفطار بشرب الماء وتناول حبتين إلى ثلاث حبات تمر. طبق الشوربة يجب ألا يحتوي على الكريمة أو الزبدة. والسلطات يجب ألا تحتوي على الخبز المقلي، أو مكونات عالية بالدهون.

كما أوضحت ذات المتحدثة، أنه بعد ذلك يمكن أخذ إستراحة من 10 دقائق لنصف ساعة قبل الإنتقال للنصف الثاني من الإفطار. زالأطباق الجانبية يجب ألا تكون مقلية أو تحتوي نسب دهون ونشويات مرتفعة. والخيارات الأفضل لوجبة السحور، خبز أسمر أو خبز الشوفان، ألبان وأجبان، البيض، المكسرات.