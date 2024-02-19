هذه الأمراض الأكثر انتشارا في المؤسسات التربوية الجزائرية !

تتمركز وحدات الكشف والمتابعة الصحية في جميع المؤسسات التربية وبعض الأحيان بالهياكل الصحية. ويبلغ عددها أكثر من 1700 وحدة، تتكون من فرق، كل واحدة منها فيها طبيب أسنان ونفساني. وتقوم الفرقة بكشف ومتابعة أطفال الأطوار التعليمية الثلاث، إضافة إلى التحضيري.

وفي نفس السياق، كشفت طبيبة عامة مكلفة بملف الصحة المدرسية بوزارة الصحة، صباح عبادة، في تصريح للنهار، أن الأمراض الأكثر انتشار في الوسط المدرسي هي القمل المعدي. أما عن الأمراض غير المعدية فهي داء السكري، الربو، ضعف النظر، السمنة المفرطة.

وأشارت عبادة، إلى أن التقليل من هذه الأمراض يكمن خاصة في الحملات التوعوية من قبل أطباء المدرسة. من خلال النظافة الجسم، الشعر، وإعطاء الأدوية اللازمة لهذه الأمراض.

وفي الإطار ذاته، أكدت المتحدثة، أن خلال كل بداية سنة جديدة، يقوم الأطباء بتفقد الهياكل التعليمية. وبحملات تحسيسية للأطفال خاصة نظافة الجسم والملابس والشعر. كما تتابع الفرقة الطبية للصحة المدرسية المطاعم وغيرها من الهياكل المدرسية.