هذه الاتفاقيات المُوقعة بين الجزائر وإيطاليا

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي،جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء بروما، على مراسم التوقيع على اتفاقيات شراكة بين البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى هذا البلد الصديق.

وتم في هذا الصدد التوقيع على اتفاق ثنائي في مجال الزراعة والصيد البحري و مذكرة تفاهم بين الشركة الإيطالية لتعزيز الاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وكذا بروتوكول تفاهم بين مجمع سوناطراك و شركة إيني (ENI) الإيطالية.

كما تم التوقيع على اتفاقية في مجال الإنتاج السينمائي و مذكرة تفاهم في مجال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. الى جانب مذكرة تفاهم في مجال حماية الأشخاص ذوي الهمم.بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الحرائق.

وكان رئيس الجمهورية قد ترأس قبل ذلك رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية رفيعة المستوى.

وقد حل رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء،بالعاصمة الإيطالية في زيارة رسمية إلى هذا البلد الصديق, على رأس وفد هام.

وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة في تمتين أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات بين البلدين الصديقين