هذه الامكانيات التي تم تسخيرها لمكافحة حرائق الغابات

سخرت المديرية العامة للحماية المدنية ق لمكافحة حرائق الغابات خلال موسم 2025. “أزيد من 19000 عون تدخل بمختلف الرتب. و 704 شاحنة إطفاء و آلية تدخل موزعة 15000 عون على مستوى 505 وحدة حماية مدنية.3770 عون على مستوى 65 رتل. متنقل لمكافحة حرائق الغابات. 198 عون على مستوى 06 مفارز جهوية لمكافحة حرائق الغابات”.

كما جندت أيضا 150 عون على مستوى المجموعة الجوية للحماية المدنية, بالإضافة إلى 06 حوامات و طائرتين (02) من نوع +زلين+ للمجموعة الجوية للحماية المدنية, كراء 12 طائرة قاذفة للمياه من نوع AT802، وكذا تجنيد إمكانيات أخرى تابعة للجيش الوطني الشعبي المتمثلة في طائرتين (02) للجيش الوطني الشعبي B200، و 6 حوامات من نوع Mi 26 و مروحيات أخرى تابعة للأسلاك الأمنية (الدرك الوطني والأمن الوطني)”.

وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية على ضرورة التحلي ب”اليقظة الدائمة و التجنيد الكامل” لمختلف وحداتها عبر التراب الوطني لحماية الثروة الغابية، و تدعو كافة المواطنين إلى التحلي ب”الوعي