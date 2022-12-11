هذه البرامج التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة هذا الشهر

سيشارك 6 قضاة في الاجتماع التنسيقي للضبط النهائي لبرنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة والتكوين المستمر للقضاة الممارسين ضمن البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وحسب بيان لوزارة العدل، سيتم عقد الإجتماع، من 12 إلى 14 ديسمبر 2022، بفندق “Radisson blu”، بحيدرة.

ويهدف هذا الإجتماع إلى الضبط النهائي لوسائل التكوين القضائي بدعم من البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية. من أجل إدراجه ضمن البرامج القضائية الوطنية حول الجريمة السيبيرانية لفائدة الطلبة القضاة والقضاة الممارسين.

كما سيشارك 6 قضاة في ورشة عمل حول “الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء في مجال الوقاية ومكافحة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب” يوم 14 ديسمبر 2022.

وسيتم عقد هذه الورشة، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال. في إطار الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

وسيتم التركيز خلال هذه الورشة على فئة النساء والبنات بصفتهم ضحايا الإرهاب. والدور الذي يمكن أن تلعبه النساء لحماية ومكافحة التطرف العنيف.

وسيشارك 3 قضاة و6 إطارات في ورشة عمل حول “معالجة المعطيات الإحصائية الخاصة بجريمة الإتجار بالأشخاص”. من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، بفندق بحيدرة، الجزائر العاصمة.

وستتناول هذه الورشة عدّة محاور، لمناقشة التوجهات الدولية والإقليمية حول الإتجار بالأشخاص. والمعايير الدولية لجمع البيانات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص في الجزائر.

وأنواع البيانات المتوفرة وطريقة إسغلالها، والبيانات التي يستخدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأهمية إدارة البيانات، تجربة في إدارة البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا وبلجيكا.

كما سيشارك 3 إطارات وقاضيان في اجتماع 16 عن بعد، لفوج الخبراء الأورومتوسطي في المجال الجزائي CrimEx. والاجتماع الأول لنقاط الوصل ضمن شبكة نقاط الاتصال الأورومتوسطي عدالة يومي 14 و15 ديسمبر 2022.

وسيتم التطرق إلى الأدوات العملية ووثائق فوج CrimEx، مواضيع التكوين، ودور الشبكة الأورو عربية للتكوين القضائي. وجمع وتحليل المعطيات الإحصائية للبلدان الشـريكة ضمن هذا البرنامج.

ومناقشة نتائج المنتدى الرابع للنواب العامين ومواضيع المنتدى الخامس المبرمج نهاية سنة 2023. والتفاوض حول الاتفاقات الثنائية بين البلدان الـشريكة المجاورة لجنوب المتوسط والشبكة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجزائي Eurojust.

كما سيتم التطرق لمناقشة الجوانب التنظيمية لسير هذه الشبكة واقتراحات تعزيز وتحيين القواعد والإجراءات الخاصة بسيرها. والعلاقة بينها وبين فوج الخبراء الأورومتوسطي في المجال الجزائي.

والمنتدى الأورومتوسطي للنواب العامون والشبكات الأخرى للتعاون القضائي في المجال الجزائي. وإنشاء أفواج فرعية متخصصة ضمن الشبكة (جريمة معلوماتية والأدلة الرقمية، الاتجار بالأشخاص، عائدات الجرائم….الخ).