هذه البلدان العربية صوتت ضد احتضان المغرب لمونديال 2026

اختارت بعض البلدان العربية، التصويت ضد المغرب خلال “كونغرس الفيفا” اليوم في روسيا لإختيار منظم مونديال 2026، وفضلت التصويت لصالح الملف الأمريكي.

وحسب الجدول الذي نشرته “الفيفا”، والذي يظهر لصالح من صوت كل اتحاد من الإتحادات 207 المنظوية تحت لواء الإتحاد الدولي لكرة القدم.

واختارت كل من السعودية، الامارات، الأردن، الكويت، لبنان، العراق والبحرين التصويت ضد احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم في 2026.

بينما صوتت 14 دولة عربية لصالح المغرب، تتقدمها الجزائر وتونس وليبيا، بالإضافة إلى الدول العربية الإفريقية جيبوتي، مصر، السودان وجزر القمر.

دون نسيان عرب آسيا على غرار فلسطين، سوريا، قطر وعمان، ومن بين أهم الدول الاوروبية التي صوتت للمغرب نجد إيطاليا وتركيا.