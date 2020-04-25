هذه التبرعات التي تلقتها ووزعتها وزارة التجارة خلال أسبوع

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، عن النشاط الذي قامت به الوزارة، في الفترة الممتدة بين 11الى 16 أفريل.

وحسب ما نشره وزير التجارة، فقد قامت الوزارة، الاحد 12 افريل، بتقديم تبرعات للفدرالية الجزائرية المصدرين، تتكون من 5 شاحنات من مواد غذائية وتنظيف بوزن 18 طن، و1000 كمامة وجهت لولاية الجزائر.

وفي يوم الثلاثاء 14 افريل، تبرعت شركة sarl HCP Saoulaبـ 4320 قارورة ماء حافية وجهت لولاية الجزائر.

كما تبرعت شركة Promotion immobilière Amias بـ215 كيس سميد، من وزن 25كلغ، وجهت لولاية الجزائر.

وفي يوم الأربعاء 15 افريل، تبرعت شركة GCV Boulmerka بـ 2400 قارورة خل، 200 قارورة ماء الزهر والورد، 21 كيس فرينة من 30 كلغ، و08 كرتون سميد من 10 كلغ، و09 كرتون طحين الدخن من 10 كلغ، وجهت لولاية الجزائر.

وتبرعت شركة Agro industrie Tlemcen S PA بـ 20 مضخة تطهير محمولة، تم تسليم 15 لولاية الجزائر و5 لوزارة التجارة.

كما تبرعت شركة Bazikos بـ 50 كرتون من مسحوق مطهر و 490 لباس طبي واقي، تم تقسيمها وإرسالها مناصفة بين مديرية الصحة للبليدة ومستشفى القطار.