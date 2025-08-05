هذه التخصصات التي توجه إليها المتفوقون في باك 2025

كشف اليوم الثلاثاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عن التخصصات التي توجها إلها المتفوقون. في امتحان البكالوريا” دورة 2025″.

وقال الوزير في الندوة الصحفية التي ان الطلبية الذين تحصلوا على تقدير جيد جدا وممتاز اختاروا المدارس الكبرى بسيدي عبد الله للعلوم. والتكنولوجيا وكذا التخصصات الطبية.

واضاف الوزير أن توجه الطلبة لهذه التخصصات مما يعكس الثقة التي تضعها النخبة الأكاديمية في العلووم والتكنولوجيا. تجسيدا للمحور الثامن لبرنامج رئيس الجمهورية 2024-2029.