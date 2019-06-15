هذه التخصصات التي توفرها وزارة الدفاع الوطني للناجحين في بكالوريا 2019

نشرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم على موقعها الرسمي في فايسبوك دليل التجنيد لسنة 2019، ويضم الدليل التخصصات التي توفرها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الدفاع الوطني للمتخرجين الجدد.

وتوفر مدارس التكوين للقوات الرية تجنيدا للضباط وضباط الصف المتعاقدين للمتحصلين على بكالوريا 2019 بمعدل لا يقل عن 12/20.

كما توفر المدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة تكوينا لمدة سنتين للمتخرجين الجدد.

وتوفر مراكز التدريب التابعة لوزارة الدفاع الوطني تكوينا في سلاح المدرعات والاستطلاع والحرب الالكترونية.

كما توفر مدارس القوات الجوية للحائزين على شهادة البكالوريا 2019 ، ليسانس مهنية طيار، وليسانس أكادمية في عمليات وملاحة جوية، ليسانس أكادمية في إرصاد جوية للطيران، ليسانس أكادمية في أمن الطيران، لسانس أكادمية في الطيران، ليسانس أكادمية في الميكانيكا و الطاقويات.

كما توفر تكوين لضباط الصف المتعاقدين في اختصاصات تقنيات الطيران و الرماة المطاريون وتكوين لرجال الصف المتعاقدون.

وتوفر القوات البحرية تكوينا للحائزين على بكالوريا 2019 بمعدل لا يقل عن 12/20 للضباط وضباط الصف المتعاقدين ورجال الصف المتعاقدين.

فيما توفر قوات الدفاع الجوي عن الاقليم تكوينا للحائزين على باكالوريا 2019 بمعدل لا يقل عن 12/20 للضباط وضباط الصف المتعاقدين ورجال الصف المتعاقدين.

كما مدارس تكون الدرك الوطني تكوينا للحائزين على بكالوريا 2019 بمعدل لا يقل عن 12/20 للضباط.

وتوفر مدارس سلاح الدرك الوطني تكوينا لضباط الصف المتعاقدين ورجال الصف للحائزين على شهادة البكالوريا أو السنة الثالثة ثانوي متممة.

كما توفر مدارس الحرس الجمهوري تكوينا للحائزين على باكالوريا 2019 بمعدل لا يقل عن 12/20، للضباط وللضباط وضباط الصف المتعاقدين ورجال الصف المتعاقدين.

وتوفر المديرية المركزية للمعتمدية تكوينا للحائزين على بكالوريا 2019 بمعدل لا يقل عن 12/20، للضباط وللضباط وضباط الصف المتعاقدين ورجال الصف المتعاقدين في الاختصاص.

وتوفر المديرية المركزية للإشارة وأنظمة المعلومات تكوينا للحائزين على بكالوريا 2019 بمعدل لا يقل عن 12/20، للضباط وللضباط وضباط الصف المتعاقدين ورجال الصف المتعاقدين.

وتوفر المديرية المركزية للعتاد والمديرية المركزية للوقود تكوينا للحائزين على بكالوريا 2019 بمعدل لا يقل عن 12/20، للضباط وللضباط وضباط الصف المتعاقدين ورجال الصف المتعاقدين في الاختصاص.

وتوفر المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية تكوينا للحائزين على بكالوريا 2019، للضباط في الطب العام وطب الاسنان والصيدلة وضباط الصف المتعاقدين الشبه طبي تخصص ممرض الصحة العسكرية وإدارة الصحة التجنيد مفتوح للحائزين على مستوى الثالثة ثانوي على الاقل في الشعب العلمية و التقنية و التسير و الاقتصاد.

وتكون لرجال الصف المتعاقدين، عريف متعاقد في تخصص نقال مسعف للحاصلين على مستوى الثانية ثانوي على الاقل،و جندي متعاقد للحاصلين على مستوى الثانية ثانوي على الاقل.

كما توفر مديرية الاتصال والإعلام والتوجيه تكوينا للضباط للحائزين على بكالوريا 2019 بمعدل لا يقل عن 12/20.

وتكون لضباط الصف المتعاقدين ورجال الصف المتعاقدين للحاصلين على مستوى الثالثة ثانوي على الاقل مع اثبات إجتياز شهادة البكالوريا.

وتوفر المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بباجي مختار تكوينا للحائزين على شهادة البكالوريا بتقدير قريب من الجيد على الاقل.

وتوفر مديرية مدارس أشبال الامة تعليما في الطورين المتوسط والثانوي يسمح للناجحين الالتحاق بإحدى مدارس تكون الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي بعد الحصول على شهادة البكالوريا.

للإطلاع على دليل التجنيد 2019:Guide2019Ar