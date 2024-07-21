هذه التخصصات الجديدة التي سيدرسها الناجحون في بكالوريا 2024

كشف علي شكري المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن العديد من التخصصات التي استحدثتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للموسم الجامعي 2024-2025. والتي سيستفيد منها الحاملون الجدد لشهادة البكالوريا.

وقال المتحدث، إنّه تم تعزيز نقاط التكوين في العلوم الطبية. لتصبح 21 ملحقة بعدما كانت 14 ملحقة، من خلال فتح 7 وحدات طبية جديدة، على أن تبقى هذه الوحدات تابعة بداغوجيا لكليات الطب. المتواجدة على المستوى الوطني.

وأضاف المتحدث، أنه تم فتح تكوين في طب الأسنان. بولايتي الأغواط وغرداية، إضافة إلى فتح نقاط تكوين في جامعتي معسكر والمدية .

واستطرد قائلاً، أنه تم تعزيز شبكة المدارس الوطنية العليا، بإنشاء مدرسة جديدة وهي المدرسة العليا للأمن السيبرياني بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.

كما تم تأهيل 32 عرضاً جديداً في كل التخصصات، خاصة التي تنتمي إلى العلوم والتكنولوجيا، وفتح 5 عروض تكوين جديدة في تكنولوجيا تصنيع السيارات.

كما تم استحداث ليسانس مسار مهندس في كل المدارس العليا المتعددة التقنية بوهران، قسنطينة والجزائر العاصمة، وكذا ليسانس صناعة النسيج الذي يدخل في اطار المخطط الحكومي.