هذه التدابير الوقائية من كورونا خلال امتحانات نهاية السنة

أعدّت الوزارة التربية بروتوكولات صحية خلال امتحانات نهاية السنة، والتجميع للإغفال والتصحيح، تمّت المصادقة عليها جميعها من طرف وزارة الصحة.

وحسب بيان لللوزارة فقد تضمنت مجموعة من التدابير الوقائية الصحية، لاسيما البروتوكول الصحي الوقائي بمراكز الإجراء والواجب الالتزام بتنفيذه من طرف رؤساء المراكز وجميع العاملين بها والمترشحين طيلة أيام الإجراء قصد ضمان سلامتهم الصحية ومنع انتشار هذا الوباء.

ويرتكز هذا البروتوكول أساسا على تعقيم و تطهير جميع مرافق مراكز الإجراء يوميا، فرض ارتداء القناع الواقي طيلة أيام الإجراء من طرف كل المؤطرين والمترشحين بهذه المراكز ، فرض احترام التباعد الاجتماعي في جميع الفضاءات وقاعات الإجراء،

وضع محاليل كحولية مطهرة تحت تصرف المترشحين والمؤطرين والأساتذة الحراس وكل العاملين بالمركز.

وأمر وزير التربية الوطنية بضرورة تعميم هذه الترتيبات والكيفيات السليمة المستخلصة المتعلقة بتطبيق التدابير الوقائية الصحية الواردة في البرتوكول الصحي الوقائي، بدء من استقبال المترشحين بمدخل المركز وصولا إلى قاعة الامتحان عند تنقلهم من محطة إلى أخرى.

والتي ترتكز أساسا على احترام التباعد الجسدي بين المترشحين عند كل محطة وبين جميع المحطات، قصد ضمان سلامة وصحة أبنائنا المقبلين على اجتياز هذين الامتحانين.