هذه الترتيبات التنظيمية لرقمنة عمليتي توجيه وإعادة توجيه التلاميذ للسنة الدراسية 2024/2023

أمرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية ضبط الترتيبات التنظيمية لرقمنة عمليتي توجيه وإعادة توجيه التلاميذ للسنة الدراسية 2024/2023.

وجاء في منشور وزاري رقم 96 مؤرخ في 23 ماي 2024 انه وفي إطار إستكمال الجهود المبذولة من الوزارة في مجال قطاع الرقمنة من أجل تحسين الخدمة العمومية وتخفيف الإجراءات الإدارية. وكذا قصد تحقيق مبدا تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتحكم الدقيق في عمليات التوجيه المدرسي إلى مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

لهذا فإن عمليتي التوجيه وإعادة التوجيه ستكون بداية من السنة الدراسية 2024/2023 عبر نظام المعلوماتي للوزارة دون سواه وكل وثيقة يتم تداولها عبر هاتين العمليتين خارج هذه النظام تعتبر ملغاة وسيتم التعامل معها على أنها مزورة وإستعمال مزور.

أضاف المنشور الترتيبات التنظيمية الواجب إتباعها لتجسيد رقمنة عمليتي توجيه وإعادة توجيه التلاميذ وذلك من خلال فتح حسابات في النظام المعلوماتي للوزارة من طرف مسؤول الرقمنة بمديرية التربية لفائدة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المعنيين علىمستوى الثانوات والمتوسطات.

وكذا فتح حسابات لأولاياء التلاميذ المعنيين عمليتي التوجيه وإعادة التوجيه الغير المنخرطين في النظام المعلوماتي للوزارة عبرهذا الرابط: http:// amlayaa.education .dz