هذه التصنيفات الجديدة للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

اعلنت وزيرة التربية الوطنية البداء في تطبيق الشبكة الإستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وقالت الوزيرة في بيان لها نشر على موقعها الرسمي انه بداء تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014.

ويقفز المرسوم الرئاسي بتصنيف الاسلاك الخاصة بالتربية ما بين رتبة و 3 رتب في تصنيف.

ففي موظفو التربية صَنف مساعد معلم كمعلم مدرسة إبتدائية وكان مصنف 7 فأصبح يصنف 10.

أما أستاذ المدرسة الإبتدائية وأستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية فكانا مصنفان 11 و12 على التوالي وأصبحا مصنفان 12 و 13 على التوالي.

أما أستاذ تقني في الثانوي” رئيس ورشة ” 11 واستاذ تقني في الثانوي “رئيس اشغال” 12 فاصبح يصنف استاذ تعليم ثانوي بتصنيف 13.

واصبح مساعد التربية الذي كان تصنيفه 7 مساعد رئيسي للتربية بتصنيف 8.

وارتفع تصنيف المشرف الرئيسي للتربية من 11 الى 12 نقطة.

أما مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية فانتقل من تصنيف 13 و14 إلى تصنيف 15 في سلم التصنيف.

وارتفع تصنيف ناضر ثانوية من 14 الى 16 في التصنيف.

وفي موظفو التوجيه المدرسي والمهني اصبح مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والارشاد المدرسي و المهني.

وارتفعت رتبته من 10 الى 12،ومستشار رئيسي التوجيه والارشاد المدرسي والمهني فاترفع تصنيفه من 13 الى 14.

أما موظفو المخابر، فارتفع عون تقني للمخابر من التصنيف 5 إلى التصنيف7.

وانتقل مستشار التغذية المدرسية من التصنيف 11 الى التصنيف13.

وفي فئة موظفو المصالح الاقتصادية، انتقل مساعد المصالح الاقتصادية إلى مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية وإرتفع تصنيفه من 7 إلى 8.

وارتفع تصنيف نائب مقتصد مسير من 11 إلى 12 فيما ارتفع مقتصد رئيسي من 14 إلى 15.

وفي فئة موظفو إدارة مؤسسات التعليم، ارتفع مساعد مدير مدرسة ابتدائية من الصنف12 الى الصنف13.

وارتفع مدير مدرسة ابتدائية من 14 الى 15 في التصنيف، اما مدير المتوسطة ارتفع من 15 الى 16.

ومدير الثانوية فارتفع من 16 الى 17 في التصنيف.

وفي فئة موظفو التفتيش، فقد ارتفع مفتش التعليم الابتدائي ومفتش التوجيه والارشاد المدرسي والمهني من 15 الى 16 في التصنيف.

فيما ارتفع مفتش التعليم المتوسط من 16 الى 17،ومفتش التربية الوطنية الى خارج الصنف فرع 1.