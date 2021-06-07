هذه التهم التي يواجهها السائق المتسبب في وفاة الشاب أسامة

كشفت مصادر على صلة بالتحقيق في قضية وفاة الشاب مراد أسامة، ابن حي عين النعجة في حادث مرور أليم على المحول الجنوبي للعاصمة الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء.

وحسبما علمته “النهار اونلاين” من مصادر ذات صلة، فإن المعني تم إلقاء القبض عليه على مستوى حاجز للدرك الوطني بمنطقة واد السمار بالجزائر العاصمة، وتمت عملية التوقيف بعد التبليغ بأنه كان في حالة فرار.

وأضافت ذات المصادر، أن المتهم وجهت لهم تهمة القتل الخطأ، بالإضافة إلى جنحة الفرار بعد التسبب في حادث مرور مميت، وعليه أضافت ذات المصادر، أن المتهم سيمثل اليوم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي.