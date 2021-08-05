هذه التهم التي يواجهها “عبد المومن ولد قدور”

أحضرت مصالح الأمن الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، إلى محكمة سيدي امحمد صبيحة اليوم الخميس. حيث مثُل أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد.

وتم إحضار عبد المومن ولد قدور. من أجل الإستماع له في قضايا فساد. على غرار قضية مصفاة النفط “أوغيستا الايطالية” التي تم كراؤها بقيمة 1 مليار دولار. بالإضافة إلى قضية ” بي آر سي” والتي تتمثل في إبرام صفقات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ناهيك عن قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة وسوء إستغلال الوظيفة وتهم تبديد أموال عمومية. كما ورد إسمه خلال التحقيق في قضية فساد الاخوة كونينناف بعد منحه لمشاريع نفطية بصحراء الجزائر لدول اجنبية بطريقة مخالفة للقانون

وبعد الإستماع إليه صبيحة اليوم من طرف وكيل الجمهورية سيتم إحالته في المساء إلى عميد قضاة القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية