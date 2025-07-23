هذه الحالات التي يمكن فيها طلب البطاقة الذهبية الكلاسيكية

أعلن بريد الجزائر مساء اليوم الأربعاء، عن الحالات التي يمكن فيها طلب البطاقة الذهبية الكلاسيكية.

وأوضح بريد الجزائر، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أنه يمكن للزبائن طلب البطاقة عند الاستفادة منها للمرة الأولى.

كما يُسمح بطلب البطاقة في حالة فقدانها أو سرقتها. يضيف المصدر ذاته.

وأخيرًا، في حال تعرض البطاقة للتلف أو أصبحت غير قابلة للاستعمال، يمكن للزبائن طلب استبدالها دون تعقيدات.