هذه الحالة الصحية لجرحى المجزرة المرورية بالوادي المحولين لبسكرة

استقرت الحالة الصحية للجرحى الثلاثة الذين تم تحويلهم نحو مستشفى بشير بن ناصر ببسكرة، والذين كانوا من ضمن ضحايا حادث مرور الوادي.

وقال المدير المحلي للصحة محمد العايب، لـ”واج”: “في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، نقل جريحان ينحدران من ولاية جيجل من طرف عناصر الحماية التابعين لولاية بسكرة الذين تدخلوا لدعم زملائهم من ولاية الوادي، إلى مستشفى بشير بن ناصر”.

مضيفا: “فيما حول الجريح الثالث الذي نقل في وقت سابق بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبلدية المغير بالوادي، للخضوع لعملية جراحية في طب المخ والأعصاب و هو الاختصاص الذي تفتقر إليه المؤسسة الصحية بالمغير”.

وأورد العايب، انه تم تحويل الجرحى لمستشفى بسكرة، بسبب الاكتظاظ المسجل بذات الهيكل الصحي، بسبب العدد الكبير لضحايا حادث المرور، من وفيات و جرحى.

وأفاد ذات المتحدث، بأن الجريحين الأولين يعانيان من كسور متعددة، فيما يخضع الجريح الثالث في الوقت الراهن للفحوص اللازمة التي تسبق الجراحة.

و قد تنقل والي بسكرة، أحمد كروم إلى المستشفى، حيث اطلع على الوضع الصحي للجرحى وظروف التكفل الطبي بهم.