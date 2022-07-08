هذه الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام

كشفت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة، ولم تسجَّل أي حالات مرضية مؤثرة في صفوفهم.

وأكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، اليوم الجمعة، في مقابلة مع العربية من صعيد جبل عرفات. أنه لم يتم تسجيل حالات عالية للإصابة بضربات الشمس في يوم عرفة. لافتا إلى أن الحالات الموجودة في العنايات المركزة بالمشاعر قليلة جدا.

كما أضاف أنه لا يوجد حتى الآن أي تفشٍ لكورونا في الحج، متوقعا أن تكون أعداد الحجاج أعلى في العام المقبل.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس. إن أكثر من 25 ألفاً من الكوادر الصحية يتواجدون ويعملون لخدمة الحجاج في 23 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف العبد العالي أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة. ولم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة.

وأشار إلى أن أكثر من 53 ألف حاج استفادوا من الخدمات الطبية المقدمة. كما استفاد ما يزيد على 1700 حاج من الخدمات الصحية الافتراضية.

وأوصى المتحدث باسم وزارة الصحة الحجاج بارتداء الكمامة، واستخدام المظلات لتفادي ضربات الشمس.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد جبل عرفة لأداء ركن الحج الأكبر. في أكبر موسم منذ عامين بعد إنهاء إجراءات مكافحة كورونا بالمملكة.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية. التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم. حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج.

وهذا الموسم الأكبر للحج بعد عامين من اقتصاره على أعداد محدودة للغاية لم تتجاوز العام الماضي الـ60 ألف حاج. جميعهم من المقيمين في المملكة، بسبب إجراءات مكافحة تفشي كورونا.

وأعلنت السلطات السعودية أن مليون مسلم يؤدون مناسك الحج للعام الحالي معظمهم من خارج المملكة. في حين كان عددهم في آخر موسم حج قبل كورونا (2019) نحو 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم.