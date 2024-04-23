هذه الحالة الصحية للتلميذة ضحية إنهيار سقف مدرسة بوهران

فنّد عاشوري مجيد مدير المركز الإستشفائي الجامعي لوهران خبر وفاة تلميذة جراء انهيار سقف قسم إبتدائية الشهيد سايح رحو ببلدية بوتليليس بوهران.

وقال عاشوري، أن التلميذة خضعت لعملية جراحية على مستوى الرأس من قبل طاقم جراحي جد متخصص وحالتها مستقرة.

من جهته قال طبيب التخذير والإنعاش بمصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية للأطفال، أن التلميذة حالتها الصحية مستقرة والطاقم الطبي المتخصص في جراحة الأعصاب أنهى عمليته الجراحية. وهي في حالة مستقرة. مشيرا إلى أن التلميذة المصابة تتواجد حاليا بقسم الإنعاش والتخذير والطاقم المشرف عليها يعمل حاليا على إخراجها من العناية.

وأضاف المتحدث، أن التلميذة المصابة كانت تعاني من إصابة خطيرة على مستوى المخ وهو ما سبب لها نزيف حاد. كما أن الفريق المشرف عليها سيتولى المهمة ووضعيتها حاليا تشير إلى التحسن.

للإشارة، فقد سقط صبيحة اليوم الثلاثاء، سقف قسم بمدرسة ابتدائية الشهيد سايح رحو ببلدية بوتليليس بوهران. وأسفر عن إصابة عدد من التلاميذ.

وحسب مصادر النهار، الحادث وقع أثناء تلقي التلاميذ لدرسهم، حيث يدرس الضحايا في قسم السنة الثانية إبتدائي.