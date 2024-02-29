هذه الحالة الصحية للرئيس الأمريكي بايدن

بينما تطرح مسألة الحالة الصحية لجو بايدن في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية. يؤكد طبيب نزيل البيت الأبيض، أن الرجل الثمانيني “مؤهل” لمهامه.

وفي وثيقة نشرت على موقع البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء، كتب كيفن سي. أوكونور، طبيب رئيس الدولة، أن جو بايدن “لائق” للقيام بواجباته.

كما جاء في البيان “جو بايدن رجل قوي ونشط وصحي يبلغ من العمر 81 عامًا. ولا يزال قادرًا على القيام بمسؤولياته كرئيس”.

ووفقا للوثيقة، يزن جو بايدن ما يزيد قليلا عن 80 كيلوغراما، ويبلغ طوله 1 مترا و83 مترا. ولم يشهد أي تغيير ملحوظ في حالته الصحية.

كما لم يركز الفحص الطبي السنوي للرئيس الأميركي على الصحة العقلية لجو بايدن. والتي شكك فيها تقرير نشر مطلع فيفري الماضي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي. أن الرئيس لا يحتاج إلى اختبار معرفي، أو اختبار نفسي عصبي.

كما أضافت “جو بايدن يجتاز اختبارًا إدراكيًا كل يوم أثناء قيادته لبلاده”.

بين صور الرئيس وهو يتعثر على الدرج وتصريحاته المرتبكة خلال الخطابات. تثير قدرة جو بايدن على الحكم حتى نهاية فترة ولاية ثانية تساؤلات داخل الناخبين الأميركيين.

وفي استطلاع أجرته شبكة “إن بي سي”، قال 76% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع. إنهم قلقون بشأن قدرة جو بايدن الجسدية والعقلية على الاستمرار في ولاية ثانية. مقارنة بـ 48% فقط من دونالد ترامب، منافسه على الجانب الجمهوري.