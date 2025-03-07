هذه الحالة العامة إثر التقلبات الجوية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة، إثر التقلبات الجوية، اليوم الجمعة، على الساعة العاشرة صباحا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تتواصل في ولاية البيض، ببلدية بوسمغون، عملية البحث على ضحية جرفته مياه واد دميرينة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، 92 عون من مختلف الرتب مع تنصيب مركز القيادة.

وفي بلدية الأبيض سيدي الشيخ، تم تسجيل إنهيار سقف لغرفتين لمنزل مبني بالطوب. إثر تسرب مياه الأمطار بحي الشرق دون تسجيل خسائر.

أما في ولاية المسيلة، ببلدية برهوم، تم التدخل لإمتصاص مياه الأمطار من ساحة الحي.

وفي ولاية بسكرة، ببلدية طولقة، تمت عملية إمتصاص مياه الأمطار المتسربة بعدة منازل بالمكان المسمى واد البرات.

وفي بلدية مخادمة، تم إخراج عائلة من 5 أفراد من منزلهم مهدد باالإنهيار بسبب تسرب مياه الأمطار في حي الخيرية.