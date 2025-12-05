هذه الحالة العامة عبر الولايات إثر التقلبات الجوية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة عبر الولايات إثر التقلبات الجوية، اليوم الجمعة، حتى الساعة الثالثة بعد الزوال.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم بولاية تيزي وزو، إنقاذ 3 أشخاص كانوا محصورين بواد سيباو، بالمكان المسمى تيميزار لغبر، بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.

وتم تسخير فرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة والدعم الجوي المتمثل في مروحية إنقاذ تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية.

وفي ولاية سكيكدة، تم تسجيل انهيار جدار إسمنتي طوله 4 أمتار يفصل بين بناية سكنية ومستودع مهجور. دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم بولاية بجاية، امتصاص مياه الأمطار من داخل مرآب للسيارات منه بالطابق تحت الأرضي لعمارة بحي بوجلود. ومن داخل فناء لمسكن وظيفي تيكنيكوم. ومن داخل مرآب السيارات بالطابق تحت الأرضي لعمارة بالمكان المسمى 04 مفترق الطرق. ومن داخل ساحة بحي 140 مسكن. ومن ساحة حي 300 مسكن.

كما تم امتصاص مياه الأمطار من الأماكن التالية الطريق المؤدي إلى منطقة النشاطات الصناعية. ومن داخل الطابق تحت الأرضي لمحل بيع قطع غيار السيارات بحي 300 مسكن.

وتم إمتصاص مياه الأمطار من داخل منزل أرضي بالمكان المسمى الخوالد، ببلدية الأسنام بولاية عنابة.