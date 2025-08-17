هذه الحالة العامة لحرائق الغابات عبر الوطن

تواصل فرق الحماية المدنية جهودها الميدانية لإخماد عدد من حرائق الغابات والأدغال المندلعة في عدة ولايات.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تتركز العمليات بشكل خاص في الولايات التي ما زالت تشهد حرائق نشطة. بينما تمكنت الفرق من السيطرة الكاملة على حرائق أخرى.

ولا تزال فرق الإطفاء تكافح عدة حرائق في ولايات مختلفة. ففي بجاية، تتواصل عملية إخماد حريق غابة بقرية سمومة بوخيامة.

أما في جيجل، فما زالت الجهود مستمرة للسيطرة على حريقين أحدهما في غابة ببلدية الشقفة. والآخر في أدغال وأحراش ببلدية زيامة منصورية.

كما تشهد ولاية سكيكدة حريقًا في حي بولقرود، بينما تكافح فرق الحماية المدنية في بومرداس حريقين في أدغال وأحراش بكل من بلدية شعبة العامر والثنية.

وأخيرًا، لا تزال جهود الإخماد مستمرة في ولاية تيبازة للسيطرة على حريق غابة في بلدية سيدي الناضور.

وفي المقابل، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد عدد من الحرائق بشكل نهائي. ففي بجاية، تم إخماد حريق أدغال وأحراش ببلدية أوقاس.

وفي تيزي وزو، تمت السيطرة على حريقين في كل من بلدية عزازقة وتيزي وزو.

كما نجحت الفرق في إخماد حريق غابة ببلدية العنصر في جيجل وحريق غابة ببلدية بلعاص في عين الدفلى.