هذه الحالة العامة لحرائق الغابات عبر الوطن

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن حصيلة الحرائق المندلعة عبر عدة ولايات الوطن، حتى الساعة الواحدة ظهرًا من اليوم الإثنين.

وتتوزع هذه الحرائق بين حرائق غابات، وأدغال، وأحراش. ومن بين هذه الحرائق، لا يزال حريق واحد قيد الإخماد. بينما تم إخماد حريق واحد ويخضع للحراسة، وتم إخماد حريقين بشكل نهائي.

وفي ولاية جيجل، نجحت فرق الإطفاء في السيطرة بشكل كامل على حريق غابة بمنطقة زبيشة ببلدية بوسيف أولاد عسكري.

أما في ولاية سكيكدة، فتخضع منطقة جبل ماشيو ببلدية الشرايع للحراسة بعد إخماد حريق غابة فيها، وذلك لمنع تجدده.

وفي ولاية سوق أهراس، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق غابة بشكل نهائي في منطقة مشتى فج نويصر ببلدية مشروحة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال العمليات جارية لإخماد حريق في أدغال وأحراش بمنطقة مشتى دكمة بنفس البلدية.