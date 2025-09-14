هذه الحالة العامة لحرائق الغابات عبر الوطن

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن آخر المستجدات حول حرائق الغطاء النباتي والغابات عبر الوطن، حتى الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية، تتواصل العمليات في 3 ولايات رئيسية للتعامل مع حرائق الغابات والأدغال والأحراش.

ففي ولاية تيبازة، تم الإخماد الكلي لحريق غابة بوكابوس ببلدية بورقيقة. ومع ذلك، لا تزال عملية الحراسة متواصلة في الموقع لمنع أي تجدد للنيران.

أما في ولاية سكيكدة، فلا تزال عملية الإخماد متواصلة للسيطرة على حريق اندلع في الأدغال والأحراش بمنطقة خندق عسلة ببلدية زردازة.

كما تتواصل جهود فرق الإطفاء في ولاية تلمسان للسيطرة على حريق أحراش بمنطقة أولاد بن طلحة ببلدية العين الكبيرة.

وتعمل الفرق على قدم وساق للتحكم في هذه البؤر وحماية الغطاء النباتي.