هذه الحالة العامة لحرائق الغابات عبر الوطن

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن السيطرة على عدد من الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات من الوطن.

وحسب آخر حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إخماد حريق جديد في ولاية تلمسان والسيطرة على حريق برج بوعريريج، بينما تتواصل الجهود في ولاية تبسة.

وفي برج بوعريريج، تمكنت الفرق من السيطرة على حريق غابة في منطقة القريو الذي يمس بلديات جعافرة، القلة، تفرق، وثنية النصر. وتتواصل حاليًا عملية الحراسة والمراقبة لضمان عدم تجدده.

كما تم إخماد الحرائق التي اندلعت في أدغال وأحراش بشكل نهائي في وادي أرض بن شعيب ببلدية الحناية، في تلمسان.

بينما لا تزال عملية إخماد حريق غابة في جبل الحوض ببلدية مرسط في تبسة، متواصلة. حيث تبذل فرق الحماية المدنية جهودًا كبيرة للسيطرة على النيران.