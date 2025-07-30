هذه الحالة العامة لحرائق الغابات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي حتى الساعة 14:30، في وقت تشهد فيه عدة ولايات حرائق الغابات، الأدغال، والأحراش، تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخمادها والسيطرة عليها.

وأكد بيان للمديرية نشر على منصة “الفايسبوك”، أنه تم اخماد حريق على مستوى غابة “ذراع القنين”، بولاية تيبازة. وفي ولاية بومدرداس اندلع حريق على مستوى أدغال وأحراش بلدية اولاد عيسى، فيما لا تزال عملية الاخماد متواصلة إلى غاية اللحظة. وفي بلدية بني مليك بذات الولاية، اندلغ حريق بغابة تيزي وشير، حيث أكدت الحماية المدنية أن عملية اخماد الحريق لا زالت متواصلة.