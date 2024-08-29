هذه الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 17سا و30دقيقة.

وأوضحت المديرية ذاتها أن 6 ولايات سجل بها عدد من حرائق الغابات، الأدغال وكذا الأحراش.

ولاية بجاية

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى شعبة الآخرة بلدية خراطة، تم إخماده نهائيا.

حريق أدغال و أحراش بحي 300 مسكن بلدية وادي غير، تم إخماده نهائيا.

حريق أدغال و أحراش بواد غير بلدية وادي غير، تم إخماده نهائيا.

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى بزولام بلدية القصر، لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

حريق أدغال وأحراش بحي 350 مسكن بلدية وادي غير، تم إخماده نهائيا.

ولاية البليدة

حريق أدغال و أحراش بحوش بوغلال بلدية وادي العلايق، تم إخماده نهائيا.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بقرية آيت خلاف بلدية بوزغن، تم إخماده وعملية الحراسة متواصلة.

ولاية ميلة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الوصاف بلدية حمالة، لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

ولاية جيجل

حريق غابة بالمكان المسمى أولاد بو النار بلدية جيجل، تم إخماده نهائيا.

حرائق المحاصيل الزراعية

ولاية سطيف

حريق أشجار مثمرة بدوار الفرنان بلدية عين السبت، تم إخماده نهائيا.