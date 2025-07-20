هذه الحالة العامة للحرائق إلى غاية الساعة 17:30

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي حتى الساعة 17:30، في وقت تشهد فيه عدة ولايات حرائق الغابات، الأدغال، والأحراش، تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخمادها والسيطرة عليها.

في ولاية الشلف، تم تسجيل حريق غابة بالطريق الولائي 24 بمنطقة بودادة في بلدية بني حواء، وقد تم إخماد الحريق نهائياً.

أما في ولاية باتنة، وقع حريق غابة في المكان المسمى تافرنت ببلدية تازولت، وتم إخماد الحريق مع استمرار عمليات الحراسة لمنع تجدد النيران.

في ولاية بجاية، شهدت عدة مناطق حرائق في الأدغال والأحراش، منها قرية ديدون وبلدية أوزلاقن، حيث تم إخماد الحرائق نهائياً في جميع هذه المواقع، بما في ذلك المكان المسمى تيوريرين والطريق الوطني رقم 26 بمنطقة تحراشت وبلدية أقبو، وكذلك الأماكن المسماة احدادن وادي وتالة عطى في بلدية أيت إسماعيل.

أما في ولاية تيزي وزو، فقد تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى أيت إخلف في بلدية بوزغن، وحريق أدغال وأحراش بقرية تنقيشت في بلدية مشطراس ما زال تحت الحراسة والمتابعة.

كذلك تم إخماد حريق أدغال وأحراش في المكان المسمى أمزيزو ببلدية فريحة، بينما لا تزال عمليات إخماد الحريق متواصلة في الأماكن المسماة أيت يزيد وإغيل المال بسوق الاثنين، وتقمونت لجديد ببلدية واضية.

في ولاية سكيكدة، تستمر عمليات إخماد الحريق بغابة بولعيون/بوزلزال في بلدية الشرائع، في حين تم إخماد حريق الغابة بمنطقة بوزيتونة ببلدية القل مع متابعة الحراسة.

أما في ولاية الجزائر، فتجري عمليات إخماد حريق الأدغال والأحراش في شارع مصطفى سرير ببلدية المدنية، في حين تم إخماد حرائق الأدغال والأحراش في حي 05 جويلية بلدية السويدانية وأمام المركب الرياضي ببلدية سيدي موسى.

في ولاية جيجل، تم إخماد حريق الأدغال والأحراش في المكان المسمى عجنق ببلدية الميلية.

أما في ولاية تبسة، لا تزال عمليات إخماد حريق غابة جبل الكاف ببلدية الونزة متواصلة.

وفي ولاية سوق أهراس، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بطريق الوزن الثقيل ببلدية مشروحة.