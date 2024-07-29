هذه الحالة العامة للحرائق إلى غاية الساعة 18:00

كشفت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها اليوم الإثنين، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، حرائق الغابات، الادغال والاحراش، على الساعة 18سا00د.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تم ببجاية اخماد حريق أدغال و أحراش امغداسن بلدية أكفادو نهائيا.

أما بولاية تيزي وزو فقد تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى قرية الحجاج بلدية أيت بوادو، فيما تبقى عملية الحراسة متواصلة.

كما تبقى عملية اخماد حريق غابة بالمكان المسمى قرية ايت وزان بلدية ماكودة متواصلة.

وفي المقابل، تم اخماد حريق أدغال و احراش بالمكان المسمى بوحسين بلدية سيدي نعمان نهائيا.

وفي ولايـة جيجل، تم اخماد حريق غابة أولاد عنان بلدية الميلية، فيما تبقى عملية الحراسة متواصلة.

وبولاية سوق أهراس، تواصل مصالح الحماية المدنية اخماد حريقين، الأول في غابة مشتة الفرينة بلدية أولاد مومن، في حين الثاني في غابة الماحن بلدية عين الزانة.

وتواصل مصالح الحماية المدنية بولاية بومرداس إخماد حريق أدغال و أحراش قرية القضية بلدية تاورقة.

حرائق المحاصيل الزراعية

اندلع في ولاية ميلة حريق أشجار مثمرةمشتة أولاد الطاق بلدية العياضي برباس، حيث أن عملية تبقى الاخماد متواصلة.

كما تم اخماد حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى الصفيصفة بلدية الشيقارة نهائيا.

أما بولاية الطارف، تم اخماد حريق أشجار مثمرة بلدية الشط نهائيا

وفي ولاية سوق أهراس، تم اخماد حريق محاصيل زراعية أمام محطة تصفية المياه بلدية سدراته نهائيا.

أما في ولاية عين الدفلى، فقد تم اخماد حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى هوارة بلدية جندل نهائيا.