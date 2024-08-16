هذه الحالة العامة للحرائق صباح اليوم

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم الجمعة، على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع في ولاية تبسة، حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى جبل مزوزية ببلدية مرسط، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية تيزي وزو، إندلع حريق أدغال وأحراش بالقرية ايت يعلى منصور ببلدية المعاتقة، وتم إخماد الحريق نهائيا.

كما إندلع حريق أدغال وأحراش بمركز الراحة العائلي ببلدية عين تاقوريت في تيبازة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

أما فيما يخص المحاصيل الزراعية، إندلع في ولاية بشار، حريق نخيل بمنطقة واد بربي ببلدية تاغيت، وتم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية المسيلة، إندلع حريق نخيل بوسط المدينة ببلدية برهوم، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.