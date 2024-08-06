هذه الحالة العامة للحرائق عبر الوطن

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، اليوم الثلاثاء، على الساعة 14سا00د.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق أدغال وأحراش بالجلالطة كاف الغراب ببلدية البليدة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي عين الدفلى، إندلع حريق أدغال وأحراش ببلدية طارق إبن زياد، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

كما إندلع حريق محصول زراعي “قمح” بدوار الكرمافية ببلدية برج الأمير عبد القادر، في ولاسة تيسمسيلت. حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية تيميمون، إندلع حريق نخيل ببستان قصر تيبر غامين ببلدية اوقروت، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.