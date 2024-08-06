هذه الحالة العامة للحرائق عبر الوطن

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 18سا30دقيقة.

وسجلت ذات المديرية عدد من حرائق الغابات، الادغال والاحراش عبر 9 ولايات

ولاية بجاية

تسجيل حريق أدغال و أحراش حي 600 مسكن بلدية بجاية تم إخماده نهائيا

تسجيل حريق أدغال و أحراش بأمعراط بلدية برباشة تم إخماده نهائيا

ولاية تيزي وزو

تسجيل حريق أدغال و أحراش حي 45 مسكن بلدية تيزي غنيف تم إخماده نهائيا

بالإضافة إلى حريق أدغال و أحراش ابشيرن بلدية مكيرة ..عملية الاخماد متواصلة.

وأيضا حريق أدغال و أحراش شريعة آيت سعادة بلدية تادمايت ..عملية الاخماد متواصلة.

ولايـة سطيف

تسجيل حريق غابة ب تاوريت ذراع شيبة بلدية ذراع قبيلة .. عملية الاخماد متواصلة.

وكذاحريق غابة شلكان بلدية الاوريسية تم إخماد الحريق عملية الحراسة متواصلة.

ولاية بومرداس

تسجيل حريق غابة ببلحسنات بلدية تيجلابين .. عملية الاخماد متواصلة.

وكذا حريق غابة بدحامنية بلدية خميس الخشنة ..عملية الاخماد متواصلة.

ولاية ميلة

تسجيل حريق أدغال وأحراش بمشتة اداس بوخالد بلدية تسالة المطاعي.. عملية الاخماد متواصلة.

وأيضا حريق أدغال وأحراش بمشتة المارة بلدية القرارم قوقة تم إخماده نهائيا.

ولاية عين الدفلى

تسجيل حريق أدغال و أحراش بلدية طارق ابن زياد تم إخماد الحريق نهائيا

بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية

ولاية بسكرة

تسجيل حريق نخيل بحي فلياش بلدية بسكرة.. عملية الاخماد متواصلة.

ولاية بومرداس

تسجيل حريق اشجار مثمرة بأولاد العربي بلدية خميس الخشنة ..تم إخماده نهائيا

ولاية تيميمون

تسجيل حريق نخيل ببستان قصر تيبر غامين بلدية اوقروت .. عملية الاخماد متواصلة.