هذه الحالة العامة للحرائق عبر الوطن

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن آخر حصيلة لحرائق الغطاء النباتي المسجلة حتى الساعة الواحدة والنصف زوالا، اليوم الجمعة.

وتظهر الإحصائيات العامة تسجيل 4 حرائق جديدة، اثنان منها ما زالت فرق الإطفاء تكافح لإخمادهما. في حين تم السيطرة على الحريقين الآخرين بشكل كامل.

حرائق في بومرداس وتيزي وزو

تواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة لإخماد حريق أدغال وأحراش في قرية الدكان ببلدية عمال بولاية بومرداس.

وفي ولاية تيزي وزو، يجري العمل على السيطرة على حريق غابة في منطقة ثفوغالت ببلدية آيت يحي موسى. حيث لا تزال عمليات الإطفاء متواصلة.

حرائق تم إخمادها بالكامل في جيجل وبرج بوعريريج

في المقابل، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريقين بشكل نهائي. حيث تمت السيطرة على حريق أدغال وأحراش في منطقة المسيد ببلدية برج الطهر بولاية جيجل.

كما تم إخماد حريق آخر في أدغال وأحراش بمنطقة الشرشارة بقرية أولاد مخلوف ببلدية برج غدير بولاية برج بوعريريج.