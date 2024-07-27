هذه الحالة العامة للحرائق عبر الوطن

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، اليوم السبت، إلى غاية الساعة الثالثة مساء.

وحسب ذات المصالح، إندلع حريق غابة بقرية ايغيل بوكياسة ببلدية إجر، في تيزي وزو، حيث لا تزالعملية الاخماد متواصلة.

وفي ولاية جيجل، إندلع حريق أدغال وأحراش بتاسقيف ببلدية الميلية، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

فيما إندلع حريق أدغال وأحراش بقرية أولاد بودخان بلدية شعبة العامر في بومرداس، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي ولاية تيسمسيلت، إندلع حريق أدغال وأحراش بدوار سدي ابراهيم بمنطقة البياضة ببلدية الازهرية، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.