هذه الحلول التي قدمها وزير التعليم العالي للدكاترة البطالين

إجتمع أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري مع ممثلي الاتحاد الوطني لحاملي الماجستير والدكتوراه. أين اكد الوزير انه خلال هذه السنة سيتم فتح العديد من المناصب المالية. لتوظيف الأساتذة الحاملين للدكتوراه ،دون أن يذكر العدد ، لكنه أكد أنه سيكون العدد كبير مقارنة بالسنوات الماضية .

وقال الوزير في اللقاء الذي جمعه بممثلي الاتحاد انه ليس من صلاحياته إعلان التوظيف المباشر. لحاملي الدكتوراه مشيرا إلى انه بفتح المسابقات على مدار ثلاث سنوات سيتم توظيف كل الدكاترة المتخرجين .

كما أكد الوزير خلال هذا اللقاء أنه يعمل مع مصالحه، على إمكانية إنشاء ورشات بحث علمية في المؤسسات الاقتصادية. وفيها سيعمل على توظيف عدد كبير من هذه الفئة ،كما تحدث الوزير عن تفعيل التعليمة المشتركة مع مختلف القطاعات من أجل استقبال أساتذة باحثين في مختلف المؤسسات برتبة إداريين إستشاريين، وفتح منصب متصرف مستشار أمام فئة البطالين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وكذا تفعيل صيغة عقود جزئية للباحثين .

للإشار كان قد عتصم صباح أمس عدد من المتخرجين الحاملين لشهادتي الدكتوراه والماجستير أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بالتوظيف المباشر في الجامعات .