هذه الحلول التي وجدتها المملكة الأردنية لمحاربة البطالة

قررت الحكومة الأردنية، إعادة تفعيل الخدمة الوطنية الإلزامية للمواطنين الذكور، في خطوة لمحاربة البطالة التي وصلت الى 23% في الربع الثاني من العام الجاري 2020، وفق البيانات الرسمية.

تم التوقيع اليوم الاربعاء، على مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية، لإعادة تفعيل خدمة العلم التجنيد الإجباري سابقاً.

لتشمل الأردنيين الذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً، ممن لا يعملون وليسوا على مقاعد الدراسة أو خارج البلاد أو أرباب أسر.

وستحدد مدة الخدمة 12 شهراً، يتم خلالها منح المكلف مبلغاً شهرياً قدره 100 دينار أردني”140 دولارا”، يتلقى خلالها المكلف تدريباً عسكرياً مدته 3 أشهر، ومن ثم التوزيع تبعاً لإحتياجات فرص التدريب العملي تحضيراً لسوق العمل.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، إنّ “خدمة العلم بحلتها الجديدة تتضمن مرحلة تدريب عسكري في معسكرات القوات المسلحة، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية للشباب، تليه مرحلة لاحقة تركز على اكتساب مهارات مهنية وفنية في مواقع العمل تنفذها وزارة العمل والوزارات القطاعية بالشراكة مع القطاع الخاص”.