هذه الدورات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين

أعلنت وزارة العدل، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين من 12 إلى 18 أكتوبر 2025.

وحسب بيان للوزارة، وبالنسبة لدورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء. سيشارك 25 قاضي تحقيق جدد في دورة تكوينية حول “التحقيق القضائي: جوانب عملية” من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.

البرنامج الأوروبي جنوب 5

وفي إطار البرنامج الأوروبي جنوب 5 المتعلق بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، سيشارك 100 قاضي بمعدل 25 قاضيا لكل دورة، في الدورات الأربع لمنصة البرنامج الأوروبي للتكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة المهنيين القانونيين، يوم 14 أكتوبر 2025 بالمدرسة العليا للقضاء.

كما سيشارك فيها 4 قضاة الذين تم اعتمادهم كمكونين في إطار هذا البرنامج بإلقاء 04 مداخلات.

وفي إطار التعاون مع المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(OMPI)، سيشارك 216 قاضيا عن بعد وقاضي حضوريا بسويسـرا في منتدى 2025 حول “الملكية الفكرية” يومي 14 و15 أكتوبر 2025.

ويهدف المنتدى إلى الإستجابة لإحتياجات الدول في المجال القضائي في مسائل الملكية الفكرية. والذي سيوفر للمشاركين إطار للتبادل ومشاركة الخبرات بين مختلف الأنظمة القانونية والاقتصادية الوطنية والإقليمية.

كما سيتناول عدة محاور منها: براءات الاختراع الدولية، العلامات التجارية المشهورة، الأدلة، الحقوق المجاورة للمؤلف، الإنفاذ الجنائي لحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أما في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بدعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر 2025- 2029، سيشارك طلبة قضاة في ورشة تحسيسية حول “دعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر”، يوم 15 أكتوبر 2025، بالمدرسة العليا للقضاء.

وفي إطار التعاون مع وكالة الإتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون، سيتم تحضير مشاركة إطار من إدارة السجون وإعادة الإدماج في اجتماع فوجي العمل لشبكة EMISA رقم 01 المعني بالسجون وإعادة الإدماج ورقم 04 المعني بالوقاية من التطرف العنيف حول التعاون كأداة للوقاية و المكافحة ضد التطرف العنيف من 14 إلى 16 أكتوبر 2025، بتونس.

وفي إطار التعاون مع المحكمة العليا، يتم تحضير مشاركة قضاة في يوم دراسي عن بعد. حول “الطعن بالنقض في المادة الجمركية” السبت 18 أكتوبر 2025.

ويهدف هذا اليوم الدراسي لمناقشة الإشكالات القانونية التي تم رصدها خلال معالجة ملفات الطعن بالنقض.

وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية. في دورة تكوينية حول موضوع “التحرير الإداري والقضائي” للفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين الموظفين من اكتساب مهارات التحرير الإداري والقضائي.

وبالتنسيق مع مدرسة الدراسات العليا التجارية القليعة، سيشارك 15 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية في مجال التسيير المالي. حول موضوع “القواعد الصفقات العمومية” للفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين الموظفين من تحسين وتنمية قدراتهم ومعارفهم القانونية في مجال الصفقات العمومية.