هذه الدولة ترفض معظم طلبات فيزا شنغن

تعد فرنسا وألمانيا من بين الدول التي تتلقى معظم طلبات تأشيرة شنغن. ومع ذلك، فإن معدل الرفض بين البلدين يختلف.

وهذا هو الحال أكثر بالنسبة لمواطني الهند. بمعنى آخر، تشكل هاتان الدولتان، إلى جانب سويسرا. وجهات مميزة لأولئك الذين يطمحون إلى وضع أقدامهم على الأراضي الأوروبية.

ومع ذلك، فإن العدد الكبير من الطلبات لا يترجم بالضرورة إلى معدل موافقة معادل.

شهد عام 2023 تدفق 309602 طلب تأشيرة شنغن من الهنود إلى هذين البلدين، أو ما يقرب من ثلث إجمالي الطلبات.

وتتقدم فرنسا، بعدد طلباتها البالغ 176,237 طلبًا، على ألمانيا بعدد طلباتها البالغ 132,825 طلبًا. ولكن في معالجة هذه الطلبات تظهر الاختلافات.

ويبدو أن فرنسا أكثر صرامة في نهجها. ومع اقتراب معدل الرفض من 17%. فإنها تحتل المرتبة 15 بين الدول الأكثر ترددًا في منح تأشيرة شنغن للهنود.

وبالأرقام الأولية، تم رفض 29866 طلبًا على الأراضي الفرنسية.

ومن ناحية أخرى، تتبنى ألمانيا سياسة أكثر ترحيباً. معدل الموافقة عليها البالغ 89.5%. يضعها في المركز الثاني بين الدول الأكثر تفضيلاً للمرشحين الهنود، خلف أيسلندا التي حققت معدل قبول قياسي يبلغ 95.4%.

ويثير هذا التفاوت بين اثنتين من الدول ذات الثقل في الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول تنسيق الممارسات داخل منطقة شنغن.

إن اعتماد الاتحاد الأوروبي مؤخراً لقواعد جديدة لمقدمي الطلبات الهنود يمكن أن يغير قواعد اللعبة.

كما تشير إمكانية الحصول على تأشيرات دخول متعددة على مدى فترة أطول للمسافرين. ذوي السمات الشخصية الثابتة إلى حدوث تطور في الممارسات.